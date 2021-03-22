عالم فيروسات: طفرات كورونا ستلتهم آثار الربيع المثبطة لانتشار العدوى

حذر عالم الفيروسات الألماني، أولف ديتمر، من أن انتشار طفرات فيروس كورونا الأكثر عدوى قد تؤدي إلى إضعاف الآثار الموسمية المتوقع أن تثبط انتشار العدوى في الربيع.وقال مدير معهد علم الفيروسات في المستشفى الجامعي بمدينة إيسن، إن العوامل البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى التواجد في الهواء الطلق في المواسم الأكثر دفئا تساعد من حيث المبدأ في كثير من الأحيان على إبطاء انتقال العدوى.وأضاف: "هذه الميزة يمكن الآن أن تلتهمها المتغيرات".وتابع: "نحن نعلم من فيروسات كورونا أن معدل استنساخ الفيروس ينخفض بشكل كبير في الربيع والصيف بسبب هذه العوامل، على الأقل بمقدار 0.5 أو ربما أكثر.