محافظ جنوب سيناء يفتتح عددًا من المشروعات بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس حسام زكريا نائب مدير فرع سيناء العديد من المشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب بمدينة شرم الشيخ.من جانبه صرح المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بأنه تم افتتاح شارع كورنيش البحر وممشى السائحين بهضبة أم السيد بعد أعمال التوسعة والرصف والتجميل وذلك بطول 2 كيلو متر وعرض 22 متر 4 حارات بواقع 2 في كل اتجاه، بالإضافة إلى ممشى للمشاة وممشى للدراجات وأرصفة على الجانبين وأعمال التجميل والدهانات وهو يخدم منطقة الكورنيش السياحية بالمدينة.كما تم افتتاح شارع اللواء مصطفي عفيفي محافظ جنوب سيناء الأسبق وهو يربط بين طريقي المحكمة والطريق الدائري بطول 2 كم وعرض 23 متر مقسم إلى أربع حارات بواقع 2 حارة لكل اتجاه، بالإضافة إلى ممشى للمشاة وآخر للدراجات وأضاف المهندس أحمد جامع رئيس القطاع مدير فرع سيناء أنه تم أيضا افتتاح مشاية مسجد النوبي بحي النور حيث يبلغ طول المشاية 500 متر وتربط ما بين مسجد السلام ومسجد النوبي بعرض 4 متر كما تم افتتاح مشروع 306 أبناء بدو سيناء وهو عبارة عن 12 محل لمختلف الأنشطة.