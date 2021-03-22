30 مليار يورو.. إيطاليا تعتزم تقديم مساعدات إضافية للشركات

تقيم الحكومة الإيطالية حزمة إغاثة إضافية للشركات في مواجهة الوباء، والتي تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو، وفقا لما ذكرته صحيفة "ال ماسيجيرو" الإيطالية اليوم الاثنين في تقرير دون ذكر مصدرها.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن حزمة المساعدات الإضافية تزيد من العجز في ميزانية الدولة.ووفقا للصحيفة، فإن الحزمة الإضافية يمكن إطلاقها في وقت قريب ربما يحل في مايو المقبل.كانت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي قد وافقت يوم الجمعة الماضي على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بقيمة بلغت 32 مليار يورو (38 مليار دولار).