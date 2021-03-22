رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة الإسكندرية تناقش «منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبى»

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:47 ص
الغرفة التجارية المصرية
الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
دعاء أبو العزم
طباعة
نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة السيد الأستاذ أحمد الوكيل، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومصلحة الضرائب بالقاهرة، ندوة حول "منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي الإلكتروني"، بمقر الغرفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ ثروت عبد الباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بمصلحة الضرائب المصرية، والمستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة منى مدحت، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة، والأستاذ محمد صلاح الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية، والأستاذ محمد حفني عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، والمهندس هاني شمسية عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية، إضافة إلى عدد من رؤساء الشعب التجارية.

في بداية اللقاء قال المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن مصلحة الضرائب المصرية تحرص بناءً على تعليمات الأستاذ رضا عبد القادر رئيس المصلحة، على عقد الندوات واللقاءات الضريبية مع الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، لإطلاعهم على أهم مشروعات التطوير والميكنة التي بدأت المصلحة في تنفيذها، تيسيرًا على الممولين، ولتذليل أي عقبات قد تواجههم عند تقديمهم للإقرارات الضريبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهم مواد القانون الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ورفع الإقرارات الضريبية، كما قام بالرد على استفسارات الحضور المتعلقة بالقانون ورفع الإقرارات.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، وفرت العديد من الأماكن المختصة لرفع الإقرارات الضريبية، أبرزهم توفير إمكانية رفع الإقرارات الضريبية، بمقر "غرفة الإسكندرية"، كما وفرت المصلحة سيارات تجوب الشوارع لمساعدة التجار على رفع إقراراتهم.

في نفس السياق، أوضح الأستاذ ثروت عبد الباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، أنه جاري العمل على تغيير هيكل إطار الضرائب، والعمل على تطوير الموظفين، وميكنة عمل مصلحة الضرائب المصرية من خلال الفاتورة الإلكترونية، ورفع الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، إضافة إلى 16 عملية ضريبية ستتم أيضًا بشكل إلكتروني خلال العامين المقبلين، كما قام بشرح آلية عمل رفع الفاتورة الإلكترونية.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

باحث: النوبة أرض الذهب ونقطة التقاء ثقافة الشمال والجنوب

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا