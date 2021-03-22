غرفة الإسكندرية تناقش «منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبى»

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة السيد الأستاذ أحمد الوكيل، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومصلحة الضرائب بالقاهرة، ندوة حول "منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي الإلكتروني"، بمقر الغرفة.جاء ذلك بحضور الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ ثروت عبد الباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بمصلحة الضرائب المصرية، والمستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة منى مدحت، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة، والأستاذ محمد صلاح الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية، والأستاذ محمد حفني عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، والمهندس هاني شمسية عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية، إضافة إلى عدد من رؤساء الشعب التجارية.في بداية اللقاء قال المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن مصلحة الضرائب المصرية تحرص بناءً على تعليمات الأستاذ رضا عبد القادر رئيس المصلحة، على عقد الندوات واللقاءات الضريبية مع الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، لإطلاعهم على أهم مشروعات التطوير والميكنة التي بدأت المصلحة في تنفيذها، تيسيرًا على الممولين، ولتذليل أي عقبات قد تواجههم عند تقديمهم للإقرارات الضريبية.ومن جانبه، أوضح الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهم مواد القانون الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ورفع الإقرارات الضريبية، كما قام بالرد على استفسارات الحضور المتعلقة بالقانون ورفع الإقرارات.وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، وفرت العديد من الأماكن المختصة لرفع الإقرارات الضريبية، أبرزهم توفير إمكانية رفع الإقرارات الضريبية، بمقر "غرفة الإسكندرية"، كما وفرت المصلحة سيارات تجوب الشوارع لمساعدة التجار على رفع إقراراتهم.في نفس السياق، أوضح الأستاذ ثروت عبد الباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، أنه جاري العمل على تغيير هيكل إطار الضرائب، والعمل على تطوير الموظفين، وميكنة عمل مصلحة الضرائب المصرية من خلال الفاتورة الإلكترونية، ورفع الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، إضافة إلى 16 عملية ضريبية ستتم أيضًا بشكل إلكتروني خلال العامين المقبلين، كما قام بشرح آلية عمل رفع الفاتورة الإلكترونية.