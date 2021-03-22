رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تنعي فينيس كامل جودة أول وزيرة للبحث العلمي

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:46 ص
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، تنعي الدكتورة فينيس كامل جودة الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث ووزير البحث العلمي الأسبق التي غادرت عالمنا بعد حياة حافلة بالإنجازات العلمية والمهنية المشرفة، كان من بينها حصولها على براءتي اختراع، إلى جانب العديد من الجهود المتميزة في مجال تخصصها، مما أهلها للحصول على جائزة الدولة أربعة مرات، كان آخرها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم عام ٢٠١٧ حيث منحها أيضًا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه "كما تميزت على المستوى الدولي فكانت أول سيدة مصرية يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، وتم اختيارها ضمن ١٠ سيدات من منظمة العالم الثالث للمرأة في العلوم على مستوى الدول النامية كرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا".


موضوعات متعلقة

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

باحث: النوبة أرض الذهب ونقطة التقاء ثقافة الشمال والجنوب

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا