المواد الأكثر نجاحًا بنتيجة الأول والثاني الثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، وفقا للمواعيد التي أعلنتها الوزارة.وأكدت الوزارة، أنه سيتم إتاحة النتيجة للصف الثاني الثانوي الساعة 12 ظهرا، وإتاحة نتيجة الصف الأول والثاني الساعة 8 مساءا.وتتيح الوزارة النتيجة من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.egأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المواد الأكثر نسبة نجاح ارتفاعا، مواد اللغة العربية، والرياضة والكيمياء والأحياء، في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 httpsmoe-register.emis.gov.eg- اختيار الصف الثاني الثانوي.- كتابة كود الطالب.- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.