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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنباء عن سقوط ضحايا في انفجار بجنوب الصين

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت تقارير بسقوط عدد من الضحايا في انفجار وقع بجنوب الصين.

وذكرت صحيفة "جوانجتشو ريباو" اليوم الاثنين، أنه يبدو أن قنبلة انفجرت في مكاتب تابعة لإدارة محلية في قرية مينجينج بمنطقة بانيو في مدينة جوانجدونج بجنوب الصين.

وقد تم إرسال خدمات من فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، وأشارت الصحيفة إلى وجود "قضية جنائية".

وأظهر مقطع فيديو على موقع تويتر، لم يتسن التحقق منه على الفور، جثة ملقاة على الأرض بين الأنقاض، بينما كان رجال الإطفاء وأفراد الشرطة والمسؤولون يتفقدون المكان.

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