تجديد حبس 4 عاطلين بسبب «الحشيش» في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 50 طربة من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و4000 قرص مخدر، بقصد ترويجها على عملائهم،وط وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجله"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم متخدين دوائرة المدينة مسرحا لذلك.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل كمين وألقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 50 طربة من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و4000 قرص مخدر، ومبلغ مالي، و4 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.