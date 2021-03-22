9 آلاف و284 إصابة بكورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 9 آلاف و284 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و466 ألفا و153 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس -في بيان اليوم الإثنين - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 361 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 95 ألفا و391 شخصا.وأشار إلى أن 7 آلاف و790 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4 ملايين و77 ألفا و185 شخصا.وأوضح البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1586 إصابة من الإصابات الجديدة بالفيروس جديدة بالفيروس و56 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ865 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 646 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.