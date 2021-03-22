بعد قتل ثعبان ضخم.. أهالي يشتكون من انتشار الثعابين بمناطق رأس غارب

اشتكى أهالى منطقة الصحراوية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، من انتشار الثعابين والطريشات والعقارب السامة بالمنطقة، ما يهدد حياة المواطنين القاطنين بتلك المنطقة خاصة الأطفال، وذلك بعد قتل ثعبان ضخم هناك.وقال عمرو حمادي أحد أهالي مدينة رأس غارب، إن انتشار هذه الزواحف والحشرات بسبب عدم إزالة المخلفات وتراكمها خلف منطقة الصحراوية وتكدسها على مدار الأيام.وطالب حمادي المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بسرعة التحرك والقيام بحملات نظافة لحل هذه المشكلة حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم للدغات هذة الافاعي السامة، مشيرًا الي أنهم تقدموا بشكوي للمسؤولين ولم يتلقوا أي رد بالاستجابة.فيما طالب عدد كبير من سكان المناطق المتضررة الطب البيطري والصحة بضرورة توفير حلول لمواجهة الزواحف والحشرات بالمنطقة حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.