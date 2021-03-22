60208 إمالي إصابات كورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 60 ألفًا و208 حالات.وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، اليوم الإثنين- أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم البلاد.ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة.. بينما تعافى 59 ألفًا و184 حالة.