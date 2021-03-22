العدل تواصل تعميم تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بمحاكم المنيا

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، ميكنة المحاكم وتطويرها، في إطار منظومة العدالة الناجزة، وتعميم منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بالمحاكم.وتعمل الوزارة على تطبيق منظومة تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون عن بعد بمحاكم المنيا، وربطها بالسجون العمومية، خلال الأيام القليلة القادمة.وتهدف المنظومة إلى تجديد حبس المتهمين عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.ويسعى المشروع إلى سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين.