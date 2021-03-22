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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال تقرير المعمل الكيماوي في ضبط أقراص مخدرة بالمطار

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:28 ص
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
حسام التمساح
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أمرت نيابة النزهة باستعجال تقرير المعمل الكيماوي حول ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكبان أجنبيان حاولا تهريبها في مطار القاهرة الدولي.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة، حيث أكدا أنهما يعتادان تهريب المخدرات عبر المطارات العالمية إلا أن يقظة أمن مطار القاهرة أوقعت بهم.

وأضاف المتهمان أنهما جزء من عصابة دولية تهرب المخدرات لدول شمال أفريقيا.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت سلطات جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفي عامر مدير الجمرك، من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة شركة العربية للطيران القادمة من برجامو الإيطالية، اشتبه محمود محمد إمام مأمور اللجنة المعين، في محاولة راكب مصري إخفاء أشياء ممنوعة في الخروج وسط الزحام.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، تم تأكيد الاشتباه بوجود عدد من شرائط الدواء داخل الحقائب.

وأضافت المصادر، أنه تم تكليف لجنة من محمود محمد فتحي مأمور الجمرك، تحت إشراف مدحت عبد الصبور نائب مدير الإدارة المشرف على صالة الوصول، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وعثر على 41 شريطا بها 372 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة أخفاها الراكب داخل حقائبه وبين طيات ملابسه التي يرتديها.

وتمكنت سلطات المطار من ضبط راكب إيطالي من أصل مصري قادم على نفس الرحلة حاول تهريب أقراص مخدرة، وذلك بناء على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائى، حيث تم تكليف عبد القوي عزوز مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وذلك تحت إشراف علاء محمد شحاتة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، فتبين وجود 200 قرص مدرج في جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر محمد لطفي عامر مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.

وتنظم مصر للطيران، اليوم الأحد، ٤٢ رحلة جوية بمعدل ٢٨ رحلة دولية إلى كل من: "بغداد، لاجوس، ندجامينا، أبوجا، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، أمستردام، دبي، روما، ميلانو، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم"، و9 رحلات داخلية إلى كل من: "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم"، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٤١٠ ركاب.

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