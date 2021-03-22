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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم فى اتهامهما بالإتجار بالبشر

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:27 ص
حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، فى اتهامهما بالإتجار بالبشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر تامر حماد وهاني شحاتة.

وكانت محكمة جنح شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قررت إحالة المتهمة مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي "تيك توك، انستجرام" إلى الجنايات، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامات بالإتجار بالبشر، والاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال نشر فيديوهات راقصة على التطبيقات الإلكترونية، ونشر صور عارية لها.

وكانت المحكمة الاقتصادية عاقبت المتهمة بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتعدي على قيم المجتمع، قبل أن تتقدم المتهمة باستئناف على الحكم قبلته المحكمة الأعلى، وقضت بإلغاء الحبس والاكتفاء بتغريمها، إلا أن السلطات لم تفرج عن المتهمة لاتهامها بالاتجار بالبشر، وحبستها النيابة على ذمتها.

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