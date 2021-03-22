264634 إجمالي إصابات كورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 264 ألفا و634 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و60 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن 16 ألفا و939 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا.