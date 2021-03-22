رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع مستشفى خاص بالمحلة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:23 ص
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بغلق وتشميع مستشفى خاص بإحدى القرى بمركز المحلة للعمل بدون ترخيص، لمخالفته الترخيص والقوانين والاشتراطات الصحية والوقائية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغرببة، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور بشوي سامي عضو إدارة العلاج الحر بالمديرية يرافقه الدكتور مهاب صلاح إدارة المحلة أن قرار الغلق جاء بعد شن حملة مكبرة للمرور على المنشآت الخاصة بمركز المحلة وتم تنفيذ قرار غلق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المستشفى بكامل محتوياته.

كما أكد الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر استمرار الحملات المكثفة بصحة الغربية لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم


الصور

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

باحث: النوبة أرض الذهب ونقطة التقاء ثقافة الشمال والجنوب

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا