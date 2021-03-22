غلق وتشميع مستشفى خاص بالمحلة

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بغلق وتشميع مستشفى خاص بإحدى القرى بمركز المحلة للعمل بدون ترخيص، لمخالفته الترخيص والقوانين والاشتراطات الصحية والوقائية.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغرببة، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.وأوضح الدكتور بشوي سامي عضو إدارة العلاج الحر بالمديرية يرافقه الدكتور مهاب صلاح إدارة المحلة أن قرار الغلق جاء بعد شن حملة مكبرة للمرور على المنشآت الخاصة بمركز المحلة وتم تنفيذ قرار غلق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المستشفى بكامل محتوياته.كما أكد الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر استمرار الحملات المكثفة بصحة الغربية لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.