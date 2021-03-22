احتفالات روحية للأقباط الكاثوليك بشبرا الخيمة

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الرياضة الروحية بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة، وذلك بمشاركة الأب ميخائيل رشدي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة.يأتي ذلك في إطار الرياضة الروحية، التي بدأتها الكنيسة بالتزامن مع بدء صوم الأربعيني المقدس، والتي تدور حول القديس يوسف البتول.بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية مع نيافة المطران، تضمن اليوم أيضًا الكلمة الروحية لنيافة الأنبا باخوم، والتي دارت حول "حياة وشخصية القديس يوسف البتول، حارس العائلة المقدسة"، كما تم تكريم بعض الأسر الرعية.واختتم اليوم بالصلاة الختامية، والبركة الرسولية من نيافة الأنبا باخوم للحاضرين.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.