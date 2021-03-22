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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة إلى مدينة الصف بالجيزة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
ريم محمود _ إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة انطلاق قافلة تنموية مجانية شاملة اليوم الإثنين، من الجامعة إلى منطقة عرب القيمعي بمدينة الصف بالجيزة، في إطار توجيهات القيادة السياسية، وانطلاقا من دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و قال الدكتور الخشت، إن القافلة تضم أساتذة من كليات طب قصر العيني، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والزراعة، ورياض الأطفال، لإجراء الكشف الطبي المجاني على المرضى وصرف الأدوية اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، وتوفير المستلزمات الطبية، وذلك من خلال عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة، بالإضافة إلى توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة بالقريتين، وعقد حملات وندوات توعوية وتثقيفية، ومكافحة الإدمان.

وأكد الدكتور الخشت، أن القافلة تراعي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة أطلقت خلال الـ 3 أعوام الأخيرة نحو 50 قافلة في التخصصات المختلفة الطبية والبيطرية والزراعية والتمريض، للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يعكس الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا.

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