الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى عودة القديسان مقاريوس من المنفى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى عودة الأنبا مكاريوس الكبير والأنبا مكاريوس الإسكندري من منفاهما.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه فى مثل هذا اليوم تذكار عودة القديسين العظيمين الأنبا مقاريوس الكبير والأنبا مقاريوس الإسكندري من منفاهما فى جزيرة بأعلى الصعيد. وكان قد نفاهما إليها الملك والس الاريوسي.وأضاف:"وكان أهل تلك الجزيرة يعبدون الأوثان. وبناء على أمر فالنز نال القديسان من أهل تلك الجهة عذابات أليمة مدة ثلاث سنوات. وحدث ذات يوم أن دخل شيطان فى ابنة كاهن الوثن بتلك الجزيرة وأتعبها جدا. فتقدم القديس مقاريوس الكبير وصلى عليها فشفاها الرب فأمن الكاهن وأهل الجزيرة بالسيد المسيح. فعلمهم القديسان حقائق الدين المسيحى وعمداهم فى ليلة الغطاس 11 طوبة وحولوا البربه التى فى الجزيرة إلى كنيسة. وقدس فيها القديسان وناولاهم من الأسرار الإلهية".وتابع:" وبإعلان من السيد المسيح رسما لهم كهنة وشمامسة. وعندما أرادا العودة لم يعرفا الطريق، فظهر لهما ملاك الرب وسار معهما يرشدهما، فوصلا الى الإسكندرية، ومنها إلى جبل شيهيت. فتلقاهما رهبان البرية، وكان عددهم فى ذاك الوقت خمسين ألف راهب، منهم الأنبا يؤنس القصير والأنبا بشوى، وفرح الرهبان بلقاء أبيهم ".