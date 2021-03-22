مجلس الشيوخ يواصل جلساته العامة اليوم

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس جلسة عامة اليوم الإثنين، لاستكمال نظر جدول أعمال جلسات هذا الأسبوع.ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.وكان مجلس الشيوخ قد وافق أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ختان الإناث، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.