البنك المركزي العراقي يضيف خاصية لحماية العملة من كورونا

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين إضافة خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية العراقية من فيروس كورونا المستجد.وذكر البنك، في بيان صحفي اليوم، أنه تمت إضافة خاصية حماية للأوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فيروس كورونا وسيتم طرحها قريبًا للتداول.وأوضح أن هذا الإجراء تم" بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الأوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة".