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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عكاظ السعودية: المملكة نجحت في احتواء كورونا منذ ظهوره

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:05 ص
جريدة الدستور
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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أن إعلان وزارة الصحة السعودية عن إعطاء أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، يؤكد مدى تفاعل المواطن مع الجهود التي تبذلها المملكة من أجل القضاء على هذه الجائحة، التي عطلت الحياة العامة، وأثّرت على سير العمل والحركة الاقتصادية في مختلف دول العالم.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان (المملكة.. جرعات «كورونا» مليونية) أن نجاحات المملكة منذ ظهور هذه الجائحة، من خلال القرارات والإجراءات والاحتياطات التي اتخذت، كانت محل تقدير وإعجاب الهيئات والمنظمات الصحية، التي أكدت أن التجربة السعودية كانت الأفضل عالميًا لأنها جاءت تكاملية بين جميع القطاعات المعنية، ووفق خطط مدروسة، وازنت بين ضرورات المنع والتباعد، واستمرارية الحياة بحذر وحزم مع كل من يخالف ما صدر من قرارات، وما أقرّ من إجراءات.

وأشارت إلى أن هذا الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة يعكس الجهود التي بذلتها السعودية، والإمكانات التي وفرتها، والأموال الطائلة التي أنفقتها في سبيل الوصول إلى كل منطقة ومحافظة وقرية وهجرة لتطعيم الراغبين باللقاح، من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، والمقار المستحدثة، وتجاوز كل ذلك إلى الذهاب للموظفين في القطاع العام والخاص بمقار أعمالهم، وتخصيص نقاط في الشوارع والميادين، وهو ما أذهل عددًا من مواطني دول متقدمة تمنوا لو أنهم في المملكة، ليحظوا بهذه الخدمات النوعية الميسرة، في وقت نشاهد في بلدانهم الطوابير بانتظار الحصول على اللقاح.

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