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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تقديم 2300 خدمة طبية لأهالى الإسماعيلية بالتأمين الشامل

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:04 ص
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
فاتن خديوى _ سارة سعودى _ مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث معايير الجودة العالمية بما يضمن سلامة وأمان المرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية ساهم في توافر كم هائل من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من أبناء المحافظة حيث يصل عددها إلى 2300 خدمة طبية، إضافة إلى العديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تُجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، ومنها عمليات القلب المفتوح، وجراحات زراعة الكُلى، وغيرها من العمليات الأخرى بأحدث التقنيات الطبية.

ولفت إلى استحداث تقنية تفتيت حصوات الكلى باستخدام (الأشعة التصادمية) دون اللجوء للتدخل الجراحي، وذلك بمركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية في الإسماعيلية، والتي تم إجراؤها لـ 8 حالات حتى الآن بنجاح، حيث تعتبر هذه التقنية من أحدث التقنيات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وتابع: أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، تبذل أقصى جهد في سبيل خدمة المرضى، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم بأعلى مستويات من الجودة ووفق أحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، ومؤكدًا أن مستشفيات الهيئة مجهزة بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمرضى.

يشار إلي أن ذلك يتماشى مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد(مستقبل صحة مصر)، والذي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية وأهداف رؤية مصر 2030.

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