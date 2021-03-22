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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:51 ص
نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي
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يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021.

وتصدر الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب مؤشرات البحث في تريند جوجل، بسبب كثرة عدد مرات البحث عنه من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، وطلبة الصف الثاني الثانوي، وأولياء الأمور.

وسادت حالة من الترقب التي يعيشها الطلاب في انتظار نتيجة الفصل الدراسي الأول، بعد الإنتهاء من أداء جميع الامتحانات، وتعرض الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب قبل إعلانها بساعات رسميًا من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي 2021 حتى يتمكنوا من معرفة النتيجة الخاصة بهم من خلال كود الطالب، لذلك تابع الخطوات التالية:

ويبحث الجميع في الوقت الحالي أيضًا عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب، وكذلك للتخفيف على الطلاب والآباء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير.

1- يجب على طلاب الصف الثاني الثانوي الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي من خلال هذا الرابط الإلكتروني https:moe-register.emis.gov.eg

2- اختر خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات الالكترونية الترم الاول لصفوف النقل بالثانوية العامة

3- اختر نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب

4- اكتب كود الطالب بشكل صحيح

5- اضغط على عرض النتيجة ودرجات المواد

تابع أيضاً:

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول موقع وزارة التربية والتعليم (dostor.org)

أخيرا يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالتأكيد على البيانات التي قام بإدخالها ثم يضغط على كلمة الاستعلام.

يذكر أن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 سوف تظهر خلال الساعات المقبلة من خلال الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلًا عن منصة الامتحان الإلكتروني، والتي أدى عليها الطلاب امتحانات الترم الأول إلكترونيًا من خلال أجهزة التابلت.

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