الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

أخيرا يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالتأكيد على البيانات التي قام بإدخالها ثم يضغط على كلمة الاستعلام.يذكر أن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 سوف تظهر خلال الساعات المقبلة من خلال الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلًا عن منصة الامتحان الإلكتروني، والتي أدى عليها الطلاب امتحانات الترم الأول إلكترونيًا من خلال أجهزة التابلت.