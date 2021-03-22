بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات ريهام أيمن الكاجول
الإثنين 22/مارس/2021 - 11:06 ص
هويدا سعيدطباعة
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها مؤخرا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من أحدث ظهور لها.
آخر ظهور لها
ظهرت ريهام بإطلالة عصرية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للركبة بأكمام طويلة من القماش الجينز، مع حذاء روز، وظهرت حاملة باقة ورد كبيرة، واعتمدت ترك شعرها منسدل على كتفيها مع المكياج التربي الهادئ.
إطلالاتها الكاجول
تتميز إطلالتها أنها عصرية وتفضل دائما الظهور بإطلالات الكاجول، وتفضل الملابس التي تظهر رشاقتها، وتبرز جمالها.
تسريحات شعرها:
تفضل ريهام الظهور بالشعر المنسدل، فهي تحب البساطة وتبتعد دائما عن التعقيد، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالتها التي تظهر جمالها.
آخر ظهور لها
ظهرت ريهام بإطلالة عصرية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للركبة بأكمام طويلة من القماش الجينز، مع حذاء روز، وظهرت حاملة باقة ورد كبيرة، واعتمدت ترك شعرها منسدل على كتفيها مع المكياج التربي الهادئ.
إطلالاتها الكاجول
تتميز إطلالتها أنها عصرية وتفضل دائما الظهور بإطلالات الكاجول، وتفضل الملابس التي تظهر رشاقتها، وتبرز جمالها.
تسريحات شعرها:
تفضل ريهام الظهور بالشعر المنسدل، فهي تحب البساطة وتبتعد دائما عن التعقيد، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالتها التي تظهر جمالها.