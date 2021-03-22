بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات ريهام أيمن الكاجول

آخر ظهور لها



إطلالاتها الكاجول



تسريحات شعرها:



نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها مؤخرا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من أحدث ظهور لها.ظهرت ريهام بإطلالة عصرية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للركبة بأكمام طويلة من القماش الجينز، مع حذاء روز، وظهرت حاملة باقة ورد كبيرة، واعتمدت ترك شعرها منسدل على كتفيها مع المكياج التربي الهادئ.تتميز إطلالتها أنها عصرية وتفضل دائما الظهور بإطلالات الكاجول، وتفضل الملابس التي تظهر رشاقتها، وتبرز جمالها.تفضل ريهام الظهور بالشعر المنسدل، فهي تحب البساطة وتبتعد دائما عن التعقيد، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالتها التي تظهر جمالها.