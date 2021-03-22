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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال شهر.. الرعاية الصحية تجري 525 عملية جراحية للمنتفعين بالإسماعيلية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:00 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى _ مصطفى دياب
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أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بيانًا عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية خلال شهر من إطلاق المنظومة بالمحافظة يوم 16 فبراير من العام الجاري.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمنتفعين من خلال 3 مستشفيات تعمل ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وهم (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة) بالإسماعيلية.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه خلال تلك الفترة تم إجراء 525 عملية جراحية فائقة الدقة ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة وذات مهارة وذات طابع خاص للمنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء الإسماعيلية، منها 438 عملية بمجمع الإسماعيلية الطبي و87 عملية بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية: أجرى مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية خلال منذ الافتتاح للمنظومة في الاسماعيلية، 3101 جلسة غسيل كُلوي لمرضى الفشل الكلوي من المنتفعين من أبناء المحافظة بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى إجراء جلسات الغسيل الكلوي بمركز 30 يونيو الدولي وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة دوليًا في هذا الشأن، حيث أنه تم تجهيزه ليكون مركزًا رائدًا في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

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