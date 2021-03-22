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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجمعيات الأهلية: البدء فى توزيع شنط رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:00 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات بدأت في توزيع شنط رمضان والدعم النقدي على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.

وأكد «عبد القوي» في تصريحات له، أنه تم التركيز على الوجبات الجافة بعد إلغاء موائد الرحمن، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بخلاف تقديم دعم نقدي، مشيرًا إلى أن هناك نحو 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية تقوم بتوزيع الشنط الرمضانية على آلاف المحتاجين والفقراء والأولى بالرعاية.

ووجه رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، نصيحة للمتبرعين قبل التبرع لأي شخص أو مؤسسة، مؤكدًا ضرورة أن يطمئن المتبرع على أن تكون الإيصالات مختومة بختمي الجمعية ووزارة التضامن الاجتماعي، والتأكد من أن تلك الجمعيات التى يتبرع لها تقدم خدمات فعلية للناس، سواء تبرعات للحضانات أو المستشفيات وما شابه ذلك.

وتابع: «على المتبرع أيضًا التأكد من أن مجال العمل الذي يُجمع من أجله التبرع موجود بالفعل، والتدقيق قبل التبرع لأي جمعية تعلن عن مشروعات سواء عيادات أو مدارس، وغيرها، حتى يضمن أن التبرع يذهب لمن يستحقه».

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