بيطرى القاهرة يعقد ندوات تعريفية حول أمراض التكسوبلازما والسعار

عقدت مديرية الطب الييطري بمحافظة القاهرة سلسلة ندوات برعاية الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة.وأقامت المديرية ندوة تعريفية في مستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لحي الزاوية وجاء موضوعها عن مرض التكسوبلازما والإجراءات الوقائية لمنع الإصابة وطرق انتقالها عبر فضلات القطط أو من خلال تناول مصنعات اللحوم الملوثه والغير مطهية جيدا، ومع اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتمت الندوة تحت إشراف وتوجيهات الدكتورة حنان إدوارد مدير إدارة الزاوية وقد ألقت الندوة الدكتورة ماريان مجدي أنيس.وأقامت المديرية برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة وتحت إشراف الدكتور شحاتة شنودة مدير إدارة حلوان البيطرية، وأقيمت ندوة إرشادية فى مدرسة الخلفاء الابتدائية بحدائق حلوان بعنوان مرض السعار وكيفية الوقاية منه والإجراءات الواجب اتخاذها عند التعرض للعقر وألقت الندوة الدكتورة آية اسماعيل رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.كما أقامت مديرية الطب البيطري ندوة إرشادية بمبني حي النزهة في إدارة شئون العاملين وكانت عن مرض السعار وخطورته على الإنسان وأعراضه على كل من الحيوان والإنسان والأمراض الأخرى المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان مثل التوكسوبلازما الذي ينتقل عبر مخلفات وفضلات القطط أو من خلال تناول مصنعات اللحوم الملوثة والغير مطهية جيدا، وألقت الندوة الدكتورة نانسي يعقوب وتحت اشراف الدكتور لوئيس شنودة مدير الإدارة.