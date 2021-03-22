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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: اعتقال 11 داعشيا بالموصل

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:52 ص
اعتقال 11 داعشيا
اعتقال 11 داعشيا بالموصل
أ ش أ
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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الإثنين، عن اعتقال 11 عنصرًا إرهابيا ينتمون لصفوف عصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من الموصل.

وقال الأمن الوطني، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "مفارز الجهاز في محافظة نينوى بعد استكمال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على 11 عنصرا إرهابيا ينتمون لصفوف عصابات داعش الإجرامية في مناطق متفرقة من الموصل، عمل بعضهم بصفة مقاتل في ديوان الجند، فيما توزع مهام الآخرين بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الإرهابيتين".

وأضاف البيان أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصوليا، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلًا عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات أثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

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