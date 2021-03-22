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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عقب مرور عام على اتخاذ أول الإجراءات لاحتواء جائحة كورونا، أعرب نحو ثلثي الألمان في استطلاع للرأي، عن عدم رضاهم عن إدارة الحكومة الألمانية للأزمة.

وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، حيث أعرب 34% من الألمان عن "عدم رضاهم البالغ" و31% آخرين عن "عدم رضاهم إلى حد ما" عن إدارة الحكومة للأزمة.

وفي المقابل، ذكر 4% فقط من الألمان أنهم "راضون للغاية" و26% أنهم "راضون إلى حد ما" عن إدارة الحكومة للأزمة، ولم تحدد 5% موقفها من الأمر.

وحصل وزير الصحة ينس شبان على أسوأ تقييم بين أعضاء حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، حيث ذكر 24% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم راضون عن أدائه في إدارة الأزمة، بينها ذكر 69% آخرين أنهم غير راضين عن هذا الأداء.

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