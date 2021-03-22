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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لشدة الرياح.. توقف حركة الصيد في كفر الشيخ

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:49 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ الذى تتعرض له البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس بوقف حركة الصيد اليوم الاثنين، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته الي رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

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