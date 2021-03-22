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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: لجان تجوب المحافظات لتنشيط مشروع البتلو

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:49 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن القطاع تلقى تكليفات عاجلة من السيد القصير وزير الزراعة بإرسال لجان لجميع المحافظات لتنشيط مشروع البتلو في المحافظات المنتجة ونقل نشاط المشروع إلى محافظات أخرى، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الذي وصل إلى 58% لسد الفجوة الاستيرادية والقيام بحل مشاكل المربين على أرض الواقع.

وقال سليمان في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم صرف 75% من إجمالي ما تم صرفه على مشروع البتلو خلال عام 2020 و25% من المبلغ الذي يصل إلى 3،3 مليار جنيه خلال عام 2017و2018و2019، مشيرا إلى إنه تم تحقيق أول حصر دقيق للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية ومحافظاتها ومراكزها وحصر للثروة الداجنة بكل فروعها وأنشطتها.

وأوضح سليمان "التوقعات أن الاكتفاء الذاتى سيغطى 52% من احتياجاتنا، فعلى مدار العام حتى نهايته زاد اكتفاؤنا المحلى إلى 58% وهذا يبرز أهميه ان يكون هناك قواعد بيانات للماشية البلدية أو المستوردة والمناطق التى تحتاج أصول وراثية والمناطق التى تحتاج لمراكز ألبان مثالًا أكثر من غيرها".

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