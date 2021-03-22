علاج 1391 مريضًا بالمجان ضمن قافلة طبية في العجمي بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة علاجية بوحدة الذراع البحرى بمنطقة العجمى الطبية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان - واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريةوقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة التي بدأت أعمالها أمس السبت واستمرت لمدة يومين، ضمت 7 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام وتنظيم الأسرة وطب الفم والأسنان، وشارك فيها 38 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال..وأوضح "السقعان" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1391 مريضًا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 23 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أو قرارات علاج على نفقة الدولة.من جانبه قال الدكتور ممدوح الجميل منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم إجراء 241 تحليلا طبيبا مختلفا و5 أشعات بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 80 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 779 مواطنًا من أهالى المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.