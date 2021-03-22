506 إصابات جديدة و12 وفاة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الإثنين، تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 184 ألفًا و219 حالة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية، أن 432 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 168 ألفًا و721 شخصا.وبحسب الوزارة، توفي 12 شخصًا إثر إصابتهم بكورونا لتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و360 وفاة، بينهم 860 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.