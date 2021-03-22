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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب» تُعلن توفير مزيدة جديدة للمولين لتسجيل الإقرارات إلكترونيًا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:45 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين للتسجيل على منظومة الإقرارت الضريبية الإلكترونية، تم توفير خاصية إرسال كود تفعيل التسجيل للحساب الخاص بالممول علي كل من البريد الإلكتروني والتليفون المحمول الخاص بالممول، اعتبارًا من 17 مارس الجاري، وذلك عند قيام الممول بتسجيل نفسه لأول مرة على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث يقوم الممول بإدخال البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص به، ثم تقوم المنظومة بإرسال كود تفعيل التسجيل على رقم التليفون المحمول المسجل بالإضافة إلي إرسال هذا الكود علي بريده الإلكتروني لاستكمال عملية التسجيل.

وأشار «عبدالقادر»، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه فى السابق كان يتم إرسال كود تفعيل التسجيل فقط على البريد الإلكتروني الخاص بالممول، والمسجل أثناء إنشاء الممول لحسابه علي منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، لافتًا إلى عدم حاجة الممولين المسجلين بالفعل علي المنظومة إلي طلب تحديث بياناتهم المسجلة مسبقًا.

وأكد على أهمية عنوان البريد الإلكتروني المسجل علي الحساب الخاص بالممول علي منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، حيث يُعد هذا البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الرئيسية بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية لتلقي أي رسالة تخص المنظومة، مثل رسالة الترحيب بالتسجيل علي المنظومة أو رسالة تتضمن أسم المستخدم علي منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك رسالة البريد الإلكتروني المرسلة عند إنشاء الرقم السري الخاص بحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها بالإضافة إلي الرسالة الخاصة بالتأكيد علي تقديم الإقرار الضريبي.

وأشار إلى تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.

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