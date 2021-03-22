جامعة حلوان تشارك في مؤتمر رواد 2021 للتخطيط والتأهيل لسوق العمل

تشارك جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة من خلال مركز التطوير الوظيفي CDC في مؤتمر ومعرض رواد 2021 للتخطيط الوظيفى والتأهيل لسوق العمل والذي يعقد خلال يومى 23-24 مارس بمركز التعليم المدني بالجزيرة بجوار كلية التربية الرياضية بنات.أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن هناك تطور كبير في مجال التعليم العالي، مايستدعي ضرورة دعم وإعداد وتطوير طلابنا ومشاركتهم الفعالة في كافة الملتقيات للاستفادة وتبادل الخبرات، مقدما الشكر لكافة الجهات الداعمة للملتقى لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الافادة والأهداف المأمولة للطلاب.يدعو مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز، طلاب الفرقة الرابعة والثالثة من كليات التجارة والحقوق والهندسة والحاسبات والمعلومات لحضور فعاليات المؤتمر والمعرض حيث يعد هذا الحدث هو الأهم لشباب الجامعات وحديثى التخرج الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة وتنظمه مجموعة ادفايزر للاستشارات والتدريب.يتم خلال الفعاليات تكريم اوائل خريجين جامعة حلوان لعام ٢٠٢٠ بمؤتمر ومعرض رواد برعاية وزارة الشباب والرياضة.تتضمن فعاليات المؤتمر الذي يقام على مدار يومين معرض للتدريب والتوظيف لمجموعة كبيرة من الشركات والبنوك، يعقبه جلسات نقاشية لأكثر من 30 خبير حول أهم قضايا التخطيط الوظيفى ومهارات سوق العمل والتحديات التى تواجه العديد من الشباب، وذلك بحضور لرجال الأعمال والرموز المجتمعية، كما سيتم تكريم أوائل الجامعات والشباب المتميزين، كما ستقدم الشركات والبنوك الراعية منح تدريبية مجانية لأكثر من مائة شاب لتحقيق الجهات المنظمة اكثر درجات الشفافية والمُشاركة المجتمعية لكافة الأطراف.