رغم تراجع ثقة أوروبا فيه.. آسيا تُسرّع طرح لقاح «أسترازينيكا»

سرّعت العديد من الدول الآسيوية طرح لقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19، حتى بعد تضرر الثقة في سلامته في أعقاب تقارير عن ارتباط الجرعات بتجلط نادر للدم في أوروبا.وبعد وقف استخدام اللقاح لفترة وجيزة، استأنفت دول أوروبية كثيرة استخدامه في برامج التطعيم، بعد أن أكدت هيئة تنظيمية إقليمية سلامته في حين تلقى عدد من الزعماء اللقاح لزيادة الثقة فيه.وكان لقاح أسترا زينيكا من بين أول وأرخص لقاحات كوفيد-19، والتي جرى تطويرها وإنتاج كميات كبيرة منها، ومن المقرر أن يصبح لقاحا أساسيا في برامج التطعيم في الكثير من الدول النامية.