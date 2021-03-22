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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية لتطعيم 60 كاهنا بلقاح كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:41 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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زار الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، يرافقه عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية وثلاثة فرق طبية، الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، حيث كان فى استقباله القس إبرام إميل وكيل البطريركبة وعدد من القيادات الكنسية بالإسكندرية.

وناقش المجتمعون أوجه التعاون بين الكنيسة ومديرية الشئون الصحية والدور الذى تقوم به الكنيسة فى التثقيف ورفع الوعى الصحى بين المواطنين وكذلك الخدمات العلاجية التى تقدمها الكنيسة من خلال عدد من المستشفيات التابعة لها.

ثم ألقى الدكتور فهمى شارل أستاذ الطب المهني واستشاري أمراض القلب محاضرة عن أخطار مرض كوفيد 19 وأهمية التطعيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسببب للمرض والفئات المستهدفة بالتطعيم.

أعقب ذلك قيام الفرق الطبية الثلاثة بتطعيم 60 من الأباء والكهنة، الذين قاموا بالتسجبل على موقع وزارة الصحة المخصص لهذا الغرض بالجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" على أن يتم تطعيمهم بالجرعة الثانية بعد 21 يوما طبقا لبروتوكل التطعيم.

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