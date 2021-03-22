الدولار الأمريكي واليورو يستقران أمام الدينار

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 301ر0 دينار في حين استقر اليورو عند مستوى 359ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس الأحد.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 418ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 424ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 003ر0 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.