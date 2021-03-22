التطعيم بـ7.81 مليون جرعة من لقاح مضاد لـ«كورونا» في إيطاليا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، إعطاء 7.81 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 158 ألفا و137جرعة في اليوم الواحد.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا عاما وخمسة اشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسابيع.