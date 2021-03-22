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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح أول مدرسة للأشعة التلفزيونية بمصر وأفريقيا بجامعة الإسكندرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:35 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أول مدرسة للأشعة التلفزيونية mindray school كأول مدرسة للأشعة التلفزيونية في مصر وأفريقيا، وذلك فى إطار افتتاح فاعليات الدورات التدريبية الخاصة بفحوصات قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والموجات فوق الصوتية، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد عثمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ووكلاء الكلية، والشركاء الصينين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن مركز التدريب الطبي الجديد، يعد الأول من نوعه داخل كلية الطب جامعة الإسكندرية التى تتبنى خطة استراتيجية لتصبح جامعة ذكية، واستغلال التكنولوجيا لتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلًا عن التوسع في غرب وشرق أفريقيا من خلال فروعها بانجامينا بدولة تشاد وجوبا بجنوب السودان وعلاقات التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى مثل جامعة جمال عبد الناصر بغينيا كوناكري وجامعة موي بكينيا، وبوروندي ورواندا.

ولفت أنه سيتم عمل تعاون مشترك أيضا مع جامعة نيروبي بكينيا، مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى تقديم التدريب للأطباء من مختلف التخصصات الطبية على الجديد والمتطور في كافة المجالات الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور وائل نبيل، أن افتتاح مدرسة mindray school تم بدعم من الشركة الصينية العالمية mindray health care للأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك الإفتتاح يأتي كبروتوكول تعاون بين الشركة ومركز التدريب الطبي وذلك بغية تدريب كوادر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، لافتًا أن هذا المركز يعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية.

فيما أكد الدكتور محمد عماد الدين، رئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، أن افتتاح فاعليات الدورات التدريبية الخاصة بفحوصات قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية وعلى رأسها التدريب على الموجات فوق الصوتية يعد خطوة هامة نظرًا لأهمية هذا الفحص بجانب الكشف الإكلينيكي في تشخيص عدد كبير من أمراض الجسم، وأيضًا أمراض الشرايين والأوردة، موضحًا أنه يتم عمل مايقرب من حوالي 20773 حالة ما بين حالات علاج بالأجر وحالات علاج مجاني من خلال هذا الفحص سنويًا وذلك من خلال العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ.

كما أشار إلى أنه سيتم عمل الدورات الخاصة بالموجات فوق الصوتية من خلال أعضاء القسم على مدار العام في تخصصات مختلفة في هذا الفحص بمشاركة الراغبين وقسم الأشعة التشخيصية فضلًا عن دعوة أطباء متخصصين للعمل كمدربين بالداخل والخارج من خلال مركز التدريب الخاص بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

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