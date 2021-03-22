نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق عبود وداير الناحية

واصل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، من إجراء جولاته لمتابعة المشروعات والأسواق بالمنطقة الشمالية، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء، وأمين مسعود عضو مجلس النواب، وبمرافقة الأجهزة التنفيذية بالمرور بنطاق حى الزاوية الحمراء، وتفقد أعمال التطوير الجارية بسوق داير الناحية وسوق عبود، كما تفقد نائب المحافظ سلم مشاه عبود ومشروع الصرف الصحي بمنطقة الأميرية البلد بحى الزاوية الحمراء.تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمتابعة المشروعات القائمة بالمحافظة والعمل على متابعتها وتذليل كافة المعوقات المواجهة لها.