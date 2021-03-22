عقد الاجتماع التحضيري للحملة الثانية للتطعيم ضدد شلل الأطفال بالفيوم

عقدت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالفيوم، برئاسة الدكتور عماد الدين حسن مدير الإدارة، اجتماعًا تحضيريًا للاستعداد للحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال والمقرر انطلاقها 28 مارس لمدة اربعة أيام للمصريين وغير المصريين بالمجان.جاء ذلك بحضور إبراهيم يحيى، ووائل صابر مشرفى الادارة المركزية للطب الوقائى ومديرى الادارات الصحية ومسئولي التطعيمات والمراقبيين الصحيين بالمديرية والإدارات.وأشار الدكتور حسن، إلى أن عدد الاطفال المستهدف تطعيمهم 611248 طفل، من خلال 1884 فريق ثابت( بالوحدات الصحيه والمراكز الطبية والمستشفيات) ومتحرك ( من بيت لبيت ).وتمت مناقشه الخطط الموضوعة والاستعدادات وكذا دور المشاركة المجتمعية.