رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عقد الاجتماع التحضيري للحملة الثانية للتطعيم ضدد شلل الأطفال بالفيوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:33 ص
الاجتماع التحضيري
الاجتماع التحضيري للحملة الثانية للتطعيم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
عقدت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالفيوم، برئاسة الدكتور عماد الدين حسن مدير الإدارة، اجتماعًا تحضيريًا للاستعداد للحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال والمقرر انطلاقها 28 مارس لمدة اربعة أيام للمصريين وغير المصريين بالمجان.

جاء ذلك بحضور إبراهيم يحيى، ووائل صابر مشرفى الادارة المركزية للطب الوقائى ومديرى الادارات الصحية ومسئولي التطعيمات والمراقبيين الصحيين بالمديرية والإدارات.

وأشار الدكتور حسن، إلى أن عدد الاطفال المستهدف تطعيمهم 611248 طفل، من خلال 1884 فريق ثابت( بالوحدات الصحيه والمراكز الطبية والمستشفيات) ومتحرك ( من بيت لبيت ).

وتمت مناقشه الخطط الموضوعة والاستعدادات وكذا دور المشاركة المجتمعية.

موضوعات متعلقة

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

الباز: السيسي يمثل «السند والحماية» لسيدات مصر

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر


الصور

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

باحث: النوبة أرض الذهب ونقطة التقاء ثقافة الشمال والجنوب

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا