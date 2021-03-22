«حريق» يدفع مؤشر الأسهم اليابانية للإغلق على انخفاض

انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الإثنين، إذ تضررت شركات صناعة السيارات بعد اندلاع حريق في مصنع مملوك لشركة توريد أشباه الموصلات رينيساس إلكترونيكس مما أوقد شرارة مخاوف بشأن تضرر إنتاج المركبات جراء وقوع المزيد من النقص في إمدادات الرقائق.وواصل نيكي أداء دون مستوى السوق الأوسع نطاقا، بعد أن قال بنك اليابان المركزي يوم الجمعة إنه لن يشتري بعد الآن في صناديق المؤشرات المربوطة بنيكي.وتراجع نيكي 2.07 % ليغلق عند 29174.15 نقطة وهو أكبر انخفاض منذ الرابع من مارس.وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، وتراجع 1.09 % ليغلق عند 1990.18 نقطة.