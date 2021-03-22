هيئة نظافة القاهرة ترفع كفاءة محيط مسجد فاطمة النبوية

واصلت هيئة نظافة وتجميل العاصمة من أعمالها الخاص برفع كفاءة محيط المناطق الدينية الأثرية طبقا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بمحيط الأماكن الدينية ودور العبادة.وقام فريق العمل بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالمنطقة الغربية بنظافة بتجريد وتجميل محيط مقام السيدة فاطمة النبوية بنت مولانا الإمام الحسين بن علي بمنطقة الدرب الأحمر بحي وسط القاهرة، وذلك تحت إشراف المهندس فرج الشيخ مدير المنطقة الغربية.كما قام عمال الهيئة بناء على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، قامت الورش الإنتاجية بقسم الحدادة بتركيب وإصلاح بعض الباكيات الناقصة بالسور الخارجي لقلعة صلاح الدين.