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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد وفيات كورونا في بلغاريا يتجاوز عتبة الـ 12 ألف حالة

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:25 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
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تجاوز عدد الوفيات في بلغاريا بين المرضى الذين ثبتت إصابتهم بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عتبة الـ 12 ألف حالة، حيث سجل تقرير نظام المعلومات الوطني الصادر في صباح اليوم الإثنين 53 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات في البلاد المرتبطة بالمرض إلى 12019 حالة.

وأفادت صحيفة "صوفيا جلوب" البلغارية على موقعها الإلكتروني أن هذه الأرقام تأتي مع دخول بلغاريا، اعتبارًا من صباح اليوم، فترة 10 أيام جديدة من الإجراءات المشددة لمكافحة الوباء.

ووفقًا للتقرير، سجلت البلاد 943 حالة إصابة جديدة بالجائحة في آخر 24 ساعة، وذلك بعد إجراء 44 ألفا و10 اختبارات طبية للكشف عن الجائحة، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 303 آلاف و423 حالة.

ومن بين هؤلاء، أوضح التقرير أن هناك 56 ألفا و633 حالة نشطة بالفيروس في البلاد، وذلك بزيادة 356 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

إلى جانب ذلك، يوجد 8660 مريضًا مصابًا بـ كوفيد-19 في المستشفيات في بلغاريا، بزيادة قدرها 115 خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 690 مريضا في وحدات العناية المركزة.

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