خان الخليلي والأهرامات.. تقرير إسترالي يسلط الضوء على معالم مصر المدهشة

أهرامات مصر



متحف مصر بالقاهرة



خان الخليلي



قلعة صلاح الدين



الأقصر



أسوان



الإسكندرية



نهر النيل



كنيسة الكهف أو كنيسة القديس سمعان الخراز



شواطئ مصر



سلطت مجلة luxurytravelmagazine الاسترالية الضوء على معالم مصر السياحية التي تجذب السياح من حول العالم، ووضعت المجلة عشرة أماكن في تقريرها لها تحت عنوان عشرة أماكن مدهشة للزيارة في مصر.وتابعت المجلة، أن مصر بها واحدة من أطول الحضارات القديمة وأكثرها إثارة للاهتمام، كما أن مصر تضم أقوى الأثار على مستوى العالم، وأضافت: لقد جعل تراث مصر الثقافي الثري، بالإضافة إلى مناطق الجذب السياحي فيها والبحر الأحمر والمواقع الأثرية، السياحة جزءًا حيويًا من اقتصادها، حيث تستقبل عددًا لا يحصى من السياح لزيارة البلاد.قالت المجلة، تعد مدينة القاهرة هي بوابة مصر وتعتبر أهرامات الجيزة الوجهة السياحية الأكثر شعبية في مصر منذ العصور القديمة، وقد اشتهرت منذ العصر الهلنستي، عندما تم إدراج الهرم الأكبر من قبل Antipater of Sidon (اليوناني والشاعر والكاتب) كواحد من عجائب الدنيا السبع.بالقرب من وسط القاهرة، يوجد أيضًا واحد من أروع المتاحف في العالم، المتحف المصري ويقع بجوار ميدان التحرير، يجب زيارة المتحف المصري لأي شخص يستمتع بالفن والتاريخ وأي شخص يزور المدينة، فيما تم افتتاح المتحف عام 1902 ليضم آثار مصر القديمة، وتابعت المجلة، يوجد في الداخل أكبر مجموعة من التاريخ الأثري المصري في العالم، وهناك أكثر من 120 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك الكنز من مقبرة توت عنخ آمون ومعظم المومياوات التي تم اكتشافها منذ القرن التاسع عشر وتتراوح القطع المعروضة في المتحف من بداية الإمبراطورية القديمة لمصر القديمة (حوالي 2700 قبل الميلاد) إلى العصر اليوناني الروماني، وأضافت المجلة، يتم بناء متحف مصر الجديد"المتحف المصري الكبير" بالقرب من مجمع أهرامات الجيزة لإيواء جميع القطع الأثرية في الهيكل الحالي، ولكن لم يتم افتتاحه بعد.وهو منطقة تجارية قديمة، وسوق ضخم من الأزقة الضيقة مع الآلاف من الخيام الصغيرة مع السلع التقليدية: الأحذية والأقمشة والتوابل والمجوهرات، في خان الخليلي شوارع مليئة بالناس وطاولات على أبواب المقاهي والمتاجر وورش التصنيع، فهو بازار ضخم في قلب القاهرة القديمة، وهي منطقة مليئة بالمباني التاريخية والمتاحف وبيوت الشاي النموذجية.ويشكل خان الخليلي جنبا إلى جنب مع سوق الموسكي أهم منطقة تسوق في المدينة، فضلا عن أن خان الخليلي يتمتع برائحة توابل فريدة لا تُنسى.تم الانتهاء من قلعة صلاح الدين في عام 1183م وكانت بمثابة مقر الحكومة في مصر لمدة 700 عام وكانت النقطة المحورية للتحصينات التي بنيت لحماية المدينة من هجمات الجيوش الصليبية الأوروبية، ويعد مسجده المرمر من أشهر معالم القاهرة، كما تحتوي القلعة أيضًا على مسجد ثان والمتحف العسكري الوطني ومتحف الشرطة والعديد من المتاحف الأخرى المخصصة لقصر محمد علي.مدينة الأقصر تعني مقابر الفراعنة مثل رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون، وتشتهر الأقصر بأقدم المواقع الأثرية المصرية ويوجد في الأقصر العديد من المعالم الأثرية: أنقاض معبد الكرنك القديم (استغرق بناؤه ما يقرب من ألفي عام) حيث تم تشييده بالكامل وظل مغمورًا في الرمال لألف عام) ومعبد الأقصر، اللذين يقعان داخل المدينة الحديثة على الضفة الشرقية.كما تقع المقابر والمعابد في الضفة الغربية، من بينها وادي الملوك ووادي الملكات، وتقع المدينة بين الضفة الشرقية والضفة الغربية لنهر النيل وكانت تسمى في الأصل طيبة في العصور القديمة.في مدينة أسوان، يقولون إنها المكان المثالي لاستكشاف أنقاض أبو سمبل، التي تقع تقريبًا على الحدود بين مصر والسودان (النوبة سابقًا)، يستغرق السفر إلى جنوب البلاد 3 ساعات وتم بناء المعابد بأمر من الفرعون رمسيس الثاني تكريما له ولزوجته المفضلة نفرتاري،ويعتبر المعبد الكبير في أبو سمبل واحد من أفضل المعابد المحفوظة في كل مصر.ويوجد في أسوان مدينة النوبة، وبشكل عام تعد أسوان مدينة هادئة ومريحة ومضيافة، وتظهر قراها الملونة خصوصية عاداتها وتقاليدها، مما يجعل الزائر يشعر وكأنه في منزله ولا يوجد في المدينة العديد من المعالم الأثرية مثل القاهرة والأقصر، ولكن ما يبعث على السحر هو الهدوء: حيث يمكنك ركوب فلوكا (المراكب الشراعية الصغيرة)، ومشاهدة غروب الشمس، وقضاء ساعة سعيدة في أحد المقاهي أو المطاعم على النيل.عند الإقامة في أسوان، من الممكن أيضًا زيارة جزيرة فيلة، معبد إيزيس البطلمي، آخر معبد تم فيه كتابة الكتابة الهيروغليفية حيث بني تكريما للإلهة إيزيس، وهي واحدة من أقوى الأساطير المصرية، وقد استخدم كمكان للاحتفالات على شرفها، والتي يؤديها العديد من الكاهنات.قالت المجلة عن مدينة الاسكندرية أنه لا يوجد أحد لم يسمع من قبل عن الإسكندر الأكبر؟ حيث تعد مدينة لإسكندرية المدينة التي أسسها عام 331 قبل الميلاد، وبها أماكن تاريخية مثل قصر المنتزه وكوم الشقافة وقلعة قايتيباي، ولا يمكن إغفال مكتبة الإسكندرية الشهيرة أيضًا، حيث أعيد بنائها في عام 2002، وهي المكتبة الأكبر في مصر وتحتوي على مرافق متخصصة ومختبرات وقبة سماوية ومتحف علمي ومتحف للخط وقاعة للمؤتمرات والمعارض.لا مجال للحديث عن مصر دون الحديث عن نهر النيل، وإذا كنت تبحث عن أي نصائح حول ما يجب القيام به في مصر على الإنترنت، فسيقول الجميع "رحلة بحرية على النيل"، قد يبدو الأمر بسيطا ولكن رؤية مصر من خلال عيون مختلفة مثل رحلة نهر النيل يجب أن تكون ممتعة، ويرتبط نهر النيل ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد والجغرافيا والدين والثقافة وقصص لا حصر لها في البلاد.مكان لا يعرفه الكثير من السائحين، لكن يزوره المسيحيون الذين يزورون القاهرة بشدة، ويضم مجمع الكنيسة الأرثوذكسية معبدًا كبيرًا يتسع لـ 20 ألف شخص، مما يجعلها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وكنائس أخرى شُيدت في كهوف جبل المقطم وفي الكنيسة يوجد داخل أكبر معبدين وعلى بعض الجدران الصخرية الخارجية نُحتت مناظر وآيات توراتية.يعتقد الكثيرون أن مصر مجرد صحراء ورمال ومومياوات وفراعنة،، ولكن في الحقيقة متلك مصر مجموعة متنوعة من الشواطئ الواقعة في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر والتي تمتد لأكثر من 3000 كيلومتر، حيث يتميز البحر الأحمر بمياهه الهادئة والشعاب المرجانية الملونة والأسماك النادرة والجبال، فضلا عن صفاء المياه في شرم الشيخ ومنطقة (رأس محمد).