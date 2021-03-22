«اللقاحات» تُبشر بانتعاشة قوية في قطاع السياحة بمصر

قال تقرير إن اليونان ومصر والإمارات العربية المتحدة من أكبر المستفيدين من التدفقات السياحية في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بناءً على الإحصاءات الرسمية الأخيرة في قطاع السياحة، ووفقا لاجمالي الصادرات والناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان، وما نقلته صحيفة "ttnworldwide" المعنية بقطاع السياحة في الشرق الأوسط.وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تتعافى السياحة بشكل قوي في النصف الثاني من عام 2021 (النصف الثاني من عام 21)، بالنظر إلى القاعدة المنخفضة لعام 2020، لاسيما مع زيادة عدد من يتلقون التطعيم ضد فيروس كورونا ومع معدلات الادخار المرتفعة للغاية.وعلى سبيل المثال، يمكن أن تستفيد مصر من زيادة وصول السياح الروس إذا تمت استعادة الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومنتجعات البحر الأحمر المصرية، حيث إنه بالفعل تم استعادة الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة في عام 2018، قبل تعليق جميع الرحلات الجوية في عام 2015، كان الروس يمثلون 32٪ من إجمالي الوافدين (5 ملايين زائر في عام 2015)، أما في الإمارات فمن المتوقع أن يضيف معرض إكسبو العالمي انتعاشة قوية للسياحة في الإمارات العربية المتحدة.ومن المرجح أن تشهد اليونان حوالي 50٪ من عائدات السفر لعام 2019 هذا العام، مدعومة بصفقات ثنائية بشأن وصول السياح المُلقحين.