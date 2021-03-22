7893 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 7 آلاف و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و554 ألفا و256 شخصا.وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين إنه "تم تسجيل 7893 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 413 طفلا و161 من العاملين في المجال الطبي".وأضاف ستيبانوف أنه تم تسجيل 157 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 30 ألفا و98 حالة.ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، تماثل للشفاء 2993 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونًا و260 ألفا و842 شخصا.