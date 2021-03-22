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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيجر تتسلم 400 ألف جرعة لقاح «سينوفارم» ومواد طبية لمكافحة كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:19 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة في النيجر أن الصين قدمت لها 400 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" والمواد الاستهلاكية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في النيجر - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين - إن شحنة اللقاح التي تم استلامها في مطار "نيامي" تشمل أيضا 300 ألف اختبار سريع للفيروس وأقنعة وملابس وقفازات ونظارات واقية ومقاييس حرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء وأغطية أحذية.

وتعتزم الوزارة إطلاق حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" اعتبارا من 27 مارس الجاري في العاصمة نيامي على وجه الخصوص مع الأهداف ذات الأولوية مثل السلطات السياسية والعاملين في مجال الصحة والأشخاص فوق سن الستين وقوات الدفاع والأمن في البلاد.

وعلى الرغم من أن النيجر لم تتأثر نسبيا بوباء فيروس كورونا حيث سجلت أربعة آلاف و918 حالة إصابة به بينها 185 حالة وفاة، وفق لتقرير رسمي من وزارة الصحة صدر أول أمس السبت، إلا أن السلطات اتخذت إجراءات صارمة بمجرد ظهور الحالات الأولى في شهر مارس عام 2020، لوقف انتشاره مثل إغلاق الحدود وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول، وإغلاق دور العبادة والمدارس وعزل العاصمة نيامي عن باقي أنحاء البلاد، ثم تم رفع بعض الإجراءات تدريجيا لكن الحدود البرية لا تزال مغلقة.

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